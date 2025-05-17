بنهاية تعاملات السبت 17/5/2025 .. أسعار الدواجن اليوم واللحوم الحمراء في المزارع للأسواق والمنافذ الحكومية

سجلت بورصة الدواجن في مصر اليوم السبت الموافق 17 مايو 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الفراخ البيضاء، وسط توقعات بمواصلة التوازن في السوق خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل التدخلات الحكومية والمبادرات التي تهدف إلى توفير المنتجات الغذائية بأسعار عادلة، ويأتي هذا الاستقرار في توقيت مهم يسبق موسم عيد الأضحى المبارك، حيث ترتفع معدلات الاستهلاك والطلب على منتجات اللحوم والدواجن، ما يجعل من هذا الثبات عامل طمأنة للأسر المصرية التي تسعى لضبط ميزانياتها.

أسعار الدواجن اليوم السبت 17 مايو 2025 في السوق المصري

النوع السعر للكيلو الفراخ البيضاء 96.00 جنيه الدواجن الساسو 85.00 – 86.00 جنيه الفراخ البلدي 120.00 جنيه الدواجن الروزي 100.00 جنيه أمهات هبرد كبير 67.00 جنيه أحمر بياض 62.00 – 65.00 جنيه أبيض بياض 60.00 جنيه

أسعار اللحوم في السوق المصرية

اللحوم البلدية (الأسواق الحرة):

الصنف السعر بالجنيه المصري كيلو السجق البلدي 395 ج.م المفروم البلدي خالي الدهن 395 ج.م لحوم مكعبات بالدهون 400 ج.م الكبدة المجمدة 160 ج.م اللحوم البرازيلية المجمدة 250 ج.م

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

الصنف السعر بالجنيه المصري اللحوم الطازجة 320 ج.م المفروم البقري 260 ج.م الكفتة 240 ج.م البرجر 320 ج.م البوفتيك، الفلتو، التربيانكو 320 ج.م

أسعار اللحوم الجملية والكبدة:

الصنف السعر بالجنيه المصري الكبدة الجملي 420 ج.م اللحوم الجملية 380 ج.م الكبدة الضاني 550 ج.م الكبدة البقري 380 – 480 ج.م اللحوم المستوردة والمجمدة: