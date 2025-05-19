«اوبو تكسر قواعد الفئة الاقتصادية بهاتفها الجبار» | مراجعة شاملة لهاتف Oppo A5 Pro 4G بمواصفات صلبة والسعر منافس

في خطوة مثيرة ومغايرة لتقاليد الفئة الاقتصادية، أزاحت شركة Oppo الستار عن هاتفها الجديد Oppo A5 Pro 4G، والذي يأتي بمواصفات مذهلة قلّما نجدها في هذه الفئة السعرية، خصوصًا في ما يتعلق بمتانة التصميم ومقاومته الفائقة للعوامل الخارجية مثل الماء والصدمات، فالهاتف يتمتع بشهادات مقاومة IP68 وIP69 التي تعد الأعلى عالميًا، بالإضافة إلى شهادة التحمل العسكري MIL-STD-810H التي تضمن بقاء الهاتف صامدًا في أقسى البيئات، ولم تكتفي أوبو بذلك، بل زودت الهاتف أيضًا ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 5800 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، مع شاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، إضافة إلى نظام التشغيل الأحدث أندرويد 15 بواجهة ColorOS 15 العصرية.
المواصفات الكاملة لهاتف Oppo A5 Pro 4G
التصميم والمتانة:
- أبعاد الهاتف: 164.8×75.5×7.8 ملم
- الوزن: 194 جرام
- الخامات: ظهر بلاستيكي متين أو جلد صناعي (لللون الأخضر)
- مقاومة الماء: IP68 وIP69 – حتى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة
- مقاومة الصدمات: شهادة MIL-STD-810H العسكرية
البطارية والشحن:
- سعة البطارية: 5800 مللي أمبير
- الشحن السريع: 45 واط (شاحن مرفق في العلبة)
الشاشة:
- النوع: IPS LCD
- المقاس: 6.67 إنش
- الدقة: +HD (720 × 1604 بكسل)
- معدل التحديث: 90 هيرتز
- الحماية: Corning Gorilla Glass 7i + Schott Xensation Alpha
- السطوع الأقصى: 1000 شمعة
الأداء والمعالج:
- المعالج: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 (نسخة 4G)
- دقة التصنيع: 11 نانومتر
- معالج الرسوميات: Adreno 610
- الذاكرة العشوائية: 8 جيجابايت LPDDR4X
- التخزين الداخلي: 256 جيجابايت UFS 2.1
- يدعم كارت ميموري خارجي
الكاميرات:
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الأمامية:
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الدقة: 8 ميجابكسل
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فتحة العدسة: F/2.0
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الخلفية (مزدوجة):
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الأساسية: 50 ميجابكسل، F/1.8
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العزل: 2 ميجابكسل، F/2.4
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فلاش LED
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الفيديو:
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FHD بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية
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HD بمعدل 30/120 إطارًا في الثانية
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الصوت والاتصال
- مكبرات الصوت: ستيريو
- منفذ USB: Type-C يدعم OTG
- لا يوجد منفذ 3.5 ملم للسماعات
- لا يوجد ميكروفون عزل ضوضاء
الاتصال والمستشعرات
- الشرائح: يدعم شريحتين Nano SIM
- الشبكات: 2G / 3G / 4G
- الواي فاي: a/b/g/n/ac – Dual-band
- البلوتوث: 5.0 – A2DP, LE, aptX HD
- NFC: مدعوم
- GPS: يدعم Galileo, GLONASS, BDS, QZSS
- مستشعرات: بصمة مدمجة بزر الطاقة – تسارع – تقارب – بوصلة – فتح بالوجه Face Unlock
النظام
- الإصدار: Android 15
- الواجهة: ColorOS 15
سلبيات هاتف Oppo A5 Pro 4G
- دقة الكاميرا الأمامية ضعيفة نوعاً ما مقارنة بالمنافسين.
- دقة الشاشة منخفضة (+HD فقط)، كان من الأفضل لو كانت +FHD.
- الشاشة من نوع IPS وليست AMOLED، ما يقلل من تشبع الألوان.
- الأداء متوسط بسبب المعالج الاقتصادي، لا يناسب الألعاب الثقيلة.
- غياب ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء قد يؤثر على جودة المكالمات.
- عدم وجود منفذ 3.5 ملم بسبب تصميم مقاوم للماء.
مزايا هاتف Oppo A5 Pro 4G
- مقاومة مائية وصدمية هي الأعلى في الفئة الاقتصادية
- شهادة عسكرية لمتانة لا مثيل لها
- بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع وشاحن مرفق بالعلبة
- أحدث نظام تشغيل أندرويد 15
- صوت ستيريو نقي وتجربة صوتية ممتازة
- دعم NFC – ميزة نادرة في الفئة دي
- سطوع ممتاز تحت الشمس
محتويات علبة Oppo A5 Pro 4G
- هاتف Oppo A5 Pro 4G
- اسكرينة مثبتة مسبقًا
- شاحن سريع بقوة 45 واط
- كابل USB Type-C
- جراب شفاف
- دبوس معدني
- كتيب دليل الاستخدام
- بطاقة الضمان
السعر الرسمي لهاتف Oppo A5 Pro 4G
- سعر النسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام: 11990 جنيه مصري (بضمان محلي)