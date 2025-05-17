“لاتفوت الحلقة 192 قيامة عثمان” تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد نايل سات وعرب سات بجودة HD

يبحث الجمهور بالوطن العربي مؤخرا عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على الأقمار الصناعية كل من النايل سات والعرب سات، حيث تعتبر قناة الفجر من أبرز وأهم القنوات التي تمكنت بأن تحقق شعبية كبيرة الفترة الماضية وبالأخص لأنها تقوم بنقل عدد من المسلسلات التركية التاريخية ومنها كل من مسلسل صلاح الدين الأيوبي ومسلسل قيامة عثمان، فيما قامت إدارة القناة بتحديث التردد الخاص بها للحصول على جودة عالية لمحتواها الذي يعرض على مدار اليوم بدون انقطاع أو تشويش.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكنكم ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أحداث الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان ويكون ذلك من خلال البيانات المقبلة:

تردد القناة: 12645.

الاستقطاب: أفقي.

القمر نايل سات.

معدل الترميز 27500.

تصويب الخطأ 5/6.

تردد قناة الفجر الجديد على عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجديد على القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال البيانات المقبلة وكتابتها في جهاز الريسيفر:

تردد القناة: 11034.

الاستقطاب: أفقي.

القمر نايل سات.

معدل الترميز 27500.

تصويب الخطأ 3/4.

خطوات تنزيل قناة الفجر على التليفزيون

يوجد بعض من الخطوات اللازمة التي تمكنك من تنزيل قناة الفجر على التليفزيون وتمثلت على النحو الآتي: