““الســوق بيرجــع يهـدا ” مفاجأة غير متوقعه في سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 18 مايو 2025 في الأسواق المحلية بالمشال

شهد سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد الموافق 18 مايو الحالي 2025 حالة من الاستقرار والهدوء في الأسواق المحلية، حيث جاء ذلك الثبات تزامنا مع انخفاض سعر الصرف في السوق الموازي مما نتج عن ذلك تراجع تكاليف الإنتاج مما يكون لذلك تأثير إيجابي على الأسعار بالأسواق، فيما تختلف تلك الأسعار حسب الشركات والمصانع وكذلك حسب المنطقة والأخرى.

سعر الحديد والأسمنت اليوم

بلغ سعر الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المحلية مع بدء التعاملات الصباحية لتكون كما يلي:

طن الحديد الاستثماري، سجل الآن قيمة 37،515 جنيه مصري.

طن حديد مصر ستيل، سجل الآن قيمة 37،500 جنيه مصري.

طن حديد الكومي، سجل الآن قيمة 36،000 جنيه مصري.

طن أسمنت السويس، سجل الآن قيمة 3،450 جنيه مصري.

طن أسمنت المعلم، سجل الآن قيمة 3،350 جنيه مصري.

طن أسمنت المخصوص، سجل الآن قيمة 3،440 جنيه مصري.

سعر طن حديد عز اليوم في الأسواق

سجل سعر طن الحديد اليوم في الأسواق المحلية لتكون على النحو الآتي:

طن حديد عز، سجل الآن قيمة 39،550 جنيه مصري.

طن حديد المصريين، سجل الآن قيمة 38،000 جنيه مصري

طن حديد الجيوشي، سجل الآن قيمة 37،000 جنيه مصري.

طن حديد المراكبي، سجل الآن قيمة 37،500 جنيه مصري.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

جاء سعر طن الأسمنت اليوم في مصر تبلغ عند قيمة تمثلت كما يلي: