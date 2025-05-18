“الحقي خزني ياست الكل”مفاجأة غير متوقعة في سعر طن الأرز الشعير اليوم في مصر الأحد 18 مايو 2025 بجميع الاسواق

شهد سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر مايو 2025 حالة من الاستقرار والهدوء خلال بدء التعاملات الصباحية، فيما يعتبر الأرز الشعير من أهم السلع التي تشغل بال كافة التجار والمستهلكين أيضا، كما تتأثر الأسعار نتيجة العديد من العوامل ومنها الإنتاج المحلي وكذلك نتيجة تكلفة النقل والتخزين وحالة الطلب والعرض أيضا، ولذلك نقدم لكم الآن أخر تحديث للأسعار فتابعونا.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

بلغ سعر طن الأرز الشعير اليوم لنوع العريض والرفيع الحبة في مصر ليتمثل أخر تحديث للأسعار منذ قليل ليكون على النحو التالي:

بلغ الأرز الشعير عريض الحبة للطن الواحد قيمة 17800 جنيه.

بلغ الأرز الشعير رفيع الحبة للطن الواحد قيمة 17500 جنيه.

بلغ أرز أبيض عريض الحبة للطن الواحد قيمة 23700 جنيه.

بلغ أرز أبيض رفيع الحبة للطن الواحد قيمة 23300 جنيه.

بلغ أرز أبيض بلدي عريض الحبة كسر 5% للطن الواحد قيمة 14700 جنيه.

بلغ الأرز البلدي رفيع الحبة كسر 5% للطن الواحد قيمة 14200 جنيه.

أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر

اما أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر فقد سجلت خلال التعاملات اليومية وفقا لما أعلنته بوابة الاسعار المحلية والعالمية لتتمثل كما يلي: