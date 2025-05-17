دار الإفتاء العراقية تكشف عن موعد عيد الأضحى في العراق 2025 .. عساكم من عواده

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول موعد عيد الأضحى في العراق حيث بدأ العد التنازلي لموعد عيد الاضحى المبارك حيث يحتفل جميع المسلمين في الدول العربية بعيد الأضحى المبارك يوم العاشر من ذي الحجة 1446 وقد اشارت البحوث الفلكية في العراق خلال الساعات الاخيرة الماضية أن موعد عيد الأضحى في العراق يكون يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025 ويترقب جميع المسلمين موعد عيد الاضحى المبارك هذا العام.

موعد عيد الأضحى في العراق

يبحث الكثير من المسلمين في العراق خلال الساعات الاخيرة الماضية عن موعد عيد الأضحى في العراق حيث وفقًا للبحوث الفلكية في العراق فإن يوم عيد الاضحى المبارك سيكون يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025 ويقف حجاج بيت الله وضيوف الرحمن على جبل عرفات يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 ومن الجدير بالذكر ان المسلمين في العراق يحتفلون بعيد الاضحى بالكثير من التقاليد العربية والتراثية المميزة.

رسائل تهنئة عيد الاضحى المبارك

بعد التعرف على موعد عيد الأضحى في العراق يبحث الكثير من المسلمين عن رسائل للتهنئة بعيد الاضحى المبارك وذلك لإرسالها للاهل والاصدقاء والاحباب والفرح بعيد الاضحى المبارك عبادة عظيم ويترقب جميع المسلمين بعيد الاضحى المبارك بفارغ الصبر خلال الأيام القادمة حيث يتبقى على عيد الاضحى المبارك ثلاثة أسابيع فقط وإليكم جميع رسائل التهنئة بعيد الاضحى المبارك.