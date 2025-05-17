كيفية الإستعلام عن أسماء المشمولين في  الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 العراق

تقدم الحكومة العراقية، العديد من برامج الدعم المالية أمام كافة المواطنين في مختلف المحافظات، نظير أن برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المستفيدين في العراق، حتى أن الدعم يتم صرفه بشكل دوري بناءً على الوجبات التي يتم صدورها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين ضمن الوجبة الأخيرة، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

هناك بعض الخطوات التي تؤهلك من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة بالرعاية الاجتماعية، بناءً على ما يأتي:-

يمكنك الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية في بداية الأمر.

مع قيامك مباشرة بالدخول إلى خدمات المنصة.

قم باختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

فيما يمكنك تحديد المحافظة المقيم بها الفرد المتقدم.

إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

النقر في النهاية على زر “بحث”.

حتى يتم عرض كافة أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة بالعراق.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية العراق

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة راغبي التقديم ببرنامج الرعاية الاجتماعية داخل مختلف محافظات العراق، جاءت بناءً على ما يأتي:-