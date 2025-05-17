“من بيتك وبكل سهولة” طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين بالرقم الوطني والشروط المطلوبة

يبحث العديد من المواطنين السودانيين بالتعرف على طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين بالرقم الوطني والشروط المطلوبة، حيث طرح بنك الخرطوم مؤخرا بعض من الخدمات الإلكترونية وابرزها خدمة إنشاء حساب إلكتروني دون عناء الذهاب لأي من فروع البنك والوقوف في الزحام والانتظار، علما بأن تلك الخدمة تكون من اي وقت ومن اي مكان ولا تحتاج لرسوم أو اشتراك.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025

يمكنكم اتباع بعض من الخطوات اللازمة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025 عبر تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول، ثم اتباع النقاط المقبلة:

تحديد اللغة المستخدم، ثم النقر على إنشاء حساب جديد.

تحديد نوع الحساب، ثم إدخال البيانات اللازمة.

بعد ذلك كتابة كل من الاسم ورقم الهوية والسكن.

ثم يتم إدخال الأوراق اللازمة في الحقول بصيغة PDF.

من ثم فيجب التأكد من صحة ما تم كتابته وإدخاله بالفعل.

أخيرا قم بالنقر على خانة فتح الحساب، وبذلك ستحصل على رسالة تشمل رقم حسابك الجديد.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025

حدد بنك الخرطوم الشروط اللازمة التي تمكن من فتح الحساب أونلاين لكل من المقيمين والمغتربين، والتي تمثلت على النحو التالي: