“مسلسل قيامة عثمان” موعد عرض الحلقة 192 بعد التأجيل على قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية

يبحث الجمهور في الوطن العربي عن موعد عرض الحلقة 192 بعد التأجيل لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، وقد جاء ذلك تزامنا مع إعلان الشركة ترحيل عرض الحلقة المقرر عرضها الأربعاء الماضي، فيما من المتوقع بأن تشهد أحداث الحلقة المقبلة معركة ما بين عثمان مع المغول، وكذلك تحرير تورغوت، مع تحالف صوفيا مع البيزنطيين، وقد يظهر خيانة داخلية من المقربين لعثمان مما يتسبب في حدوث اضطرابات تهدد القبيلة.

موعد عرض الحلقة 192 بعد التأجيل

حددت الشركة المنتجة ميعاد عرض الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان بعد تأجيلها رسميا، لتعرض يوم الأربعاء المقبل مدبلجة على قناة ATV التركية فيما تبدأ الحلقة الساعة 20.00 بتوقيت دولة تركيا، بينما تعرض الخميس المقبل على قناة الفجر الجزائرية وتبدأ الحلقة في الساعة 21.00 بتوقيت دولة تركيا، فيما تعرض المسلسل من خلال بعض المنصات الإلكترونية ومنها منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي وعبر قناة اليرموك الأردنية وقناة مصر أم الدنيا.

تردد قناة ATV التركية لنقل قيامة عثمان

يمكن ضبط تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي نايل سات وذلك لنقل أحداث مسلسل قيامة عثمان ويكون ذلك من خلال الترددات الآتية:

التردد للقناة: 12053.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب هو: أفقي.

معدل الترميز هو: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 نايل سات

يمكنكم الآن أيضا ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة الحلقة المقبلة من المسلسل مترجمة وذلك من خلال البيانات المقبلة: