انا البندورة الحمراااا.. استقبل تردد طيور الجنة الجديد وسلي ولادك وفرحهم على هذا التردد

لطالما كانت قناة طيور الجنة ملاذًا آمنًا للأطفال وأولياء الأمور الباحثين عن محتوى نظيف وتعليمي، يمزج بين الترفيه والقيم انطلقت القناة في عام 2008 برؤية واضحة تهدف إلى تقديم الأناشيد والبرامج التثقيفية بلغة عربية فصحى تُنمّي المهارات اللغوية والاجتماعية لدى الطفل. يعتمد محتواها على مفاهيم تربوية مستمدة من التعاليم الإسلامية والعادات العربية الأصيلة، وهو ما جعلها تحظى بثقة ملايين الأسر في الوطن العربي لا تحتوي القناة على مشاهد عنف أو محتوى غير مناسب، مما جعلها مرجعًا للمحتوى الهادف والآمن في عالم الإعلام الموجّه للأطفال.

تردد قناة طيور الجنة على القمر نايل سات

لضمان مشاهدة سلسة للقناة دون تقطيع أو تشويش، ينبغي ضبط جهاز الاستقبال على التردد الصحيح على القمر الصناعي نايل سات التحديث الأخير لتردد القناة لعام 2025 هو كالتالي:

التردد 11393.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

بفضل هذا التردد، يحصل المشاهد على صورة واضحة وصوت نقي، مما يُعزز من تجربة الأطفال في متابعة أناشيدهم المفضلة وبرامجهم اليومية المحببة تحديث الترددات أمر ضروري بسبب التغيرات التقنية المستمرة، لذلك يُنصح دائمًا بمتابعة المستجدات من المصادر الرسمية.

تردد طيور الجنة على عرب سات

إلى جانب نايل سات، يمكن استقبال قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي عرب سات، وهو خيار مناسب للمشاهدين في مناطق شمال إفريقيا والخليج العربي

التردد المعتمد لعام 2025 على عرب سات هو 11310.

الاستقطاب عمودي.

ومعدل الترميز 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

من خلال هذا التردد، توسعت القناة في إيصال رسالتها إلى نطاق جغرافي أوسع، مما ساهم في ترسيخ وجودها بين أكثر القنوات مشاهدة لدى شريحة الأطفال.

خطوات سهلة لضبط القناة على جهازك

ضبط قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال لا يتطلب مجهودًا كبيرًا، حيث يتم الأمر خلال دقائق معدودة.

أولًا، ادخل إلى قائمة الإعدادات في جهاز الرسيفر، ثم اختر قسم التثبيت أو التركيب.

بعد ذلك، حدد القمر الذي تستخدمه (نايل سات أو عرب سات)، ثم أدخل بيانات التردد بشكل دقيق.

أخيرًا، اضغط على زر البحث، وانتظر حتى يتم تحميل القناة وحفظها.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكن لطفلك الاستمتاع بمحتوى ثري وتربوي على مدار الساعة.