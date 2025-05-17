نتائج الدوري السعودي بفوز الخليج والهلال والتعادل السلبي للنصر والتعاون .. تابع الترتيب بعد مباريات الأمس

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول نتائج الدوري السعودي وذلك بعد نهاية مباريات الجولة 32 من مباريات الدوري السعودي دوري روشن للمحترفين وذلك مساء أمس الجمعة حيث شهدت نتائج الدوري السعودي الكثير من المفاجآت التي أثرت على ترتيب الدوري السعودي والتي أثرت بشكل كبير على الاندية المتأهلة لدوري أبطال آسيا وخلال السطور التالية نكشف عن نتائج الدوري السعودي خلال الجولة الأخيرة.

نتائج الدوري السعودي

انتهت مباريات الجولة 32 من مباريات الدوري السعودي ولهذا يبحث الكثير من محبي وجماهير كرة القدم السعودية عن نتائج الدوري السعودي حيث حقق الهلال نتيجة مبهرة على مضيفه الفتح بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف حيث رفع الهلال رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي وإليكم المزيد من نتائج المباريات في دوري روشن للمحترفين.

انتهت مباراة الفتح والهلال بفوز الهلال بنتيجة 4\3 .

انتهت مباراة العروبة والخليج بفوز الخليج بنتيجة 2\1.

انتهت مباراة النصر والتعاون بالتعادل الايجابي بنتيجة 1\1.

جدول ترتيب الدوري السعودي

بعد التعرف على نتائج الدوري السعودي يبحث الكثير من متابعي كرة القدم السعودية عن جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة 32 من هذا الموسم.