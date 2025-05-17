الهيئة العامة للأرصاد تكشف عن طقس مكة المكرمة الآن .. أمطار غزيرة مستمرة

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن طقس مكة المكرمة وذلك نظرًا لتوافد الكثير من ضيوف الرحمن إ مكة والمسجد الحرام لأداء فريضة الحج حيث تشهد درجات الحرارة في مكة اليوم ارتفاعًا كبيرًا خلال الأيام القادمة حيث تتراوح درجات الحرارة في مكة بداية من 41 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوي خلال الأيام القادمة وخلال السطور التالية نكشف عن طقس مكة المكرمة.

طقس مكة المكرمة

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية في مكة خلال الساعات الأخيرة الماضية حول طقس مكة المكرمة حيث نشرات انذارات من تواجد الاتربة يوم السبت الموافق 17 مايو 2025 ورياح نشطة تؤثر عل مدى الرؤية الافقية مع ارتفاع شديد لدرجات الحرارة ، كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية جميع المواطنين والزائرين في مكة المكرمة من ضرورة عدم التواجد في اشعة الشمس لتجنب الإصابة بضربة شمس والإعياء الشديد بسبب درجات الحرارة كما تستعد جميع أجهزة الدولة في المملكة العربية السعودية لموسم الحج خلال الأيام الحالية وذلك أثناء موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها جميع الاماكن المقدسة.

درجات الحرارة المتوقعة في مكة

بعد التعرف على طقس مكة المكرمة خلال اليوم السبت الموافق 17 مايو الجاري يبحث الكثير من ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله عن درجات الحرارة المتوقع في مكة خلال الأيام القادمة.