باقي كام يوم؟ .. موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 + معونة عيد الأضحى “التأمينات توضح”

يبحث الكثير من المواطنين من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 حيث حددت الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات موعد صرف معاش شهر يونيو وذلك كما هو محدد شعريًا يوم الاول من كل شهر ميلادي وذلك يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025 ، كما تم تحديد موعد الزيادة السنوية على المعاشات وذلك بقيمة 15% وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 وذلك يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025 ويستمر صرف معاشات شهر يونيو لمدة 5 أيام متتالية حيث صرحت هيئة التأمينات الاجتماعية عن صرف معاشات شهر يونيو في موعدها المحدد ونوهت عن عدم الزحام أمام أماكن صرف المعاشات في اليوم الأول وذلك تجنيًا للحرارة الشديدة خلال الايام القادم ويستطيع جميع أصحاب المعاشات صرف معاش شهر يونيو من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي أو من خلال منافذ البريد المصري.

موعد صرف الزيادة السنوية للمعاشات

بعد التعرف على موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 يبحث الكثير من المواطنين عن موعد الزيادة السنوية على المعاشات وذلك خلال شهر يوليو القادم مع بداية السنة المالية الجديدة حيث يتم زيادة المعاشات بقيمة 15% وذلك لجميع أصحاب المعاشات وذلك تطبيقًا لحزمة الحماية الاجتماعية نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنين في الشهور الأخيرة الماضية وذلك وفقا للقانون التأمينات المصري.