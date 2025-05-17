ما حقيقة زيادة معاشات شهر يونيو 2025 بمناسبة عيد الأضحى؟ .. التأمينات تكشف

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول زيادة معاشات شهر يونيو 2025 حيث كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الزيادة السنوية للمعاشات بقيمة 15% ستكون خلال شهر يوليو 2025 وسيتم صرف معاشات شهر يونيو يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025 وذلك كما هي بدون زيادات جديدة ، وتعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على صرف المعاشات في موعدها المحدد شهريًا وذلك نظرُا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها كافة المواطنين وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول زيادة معاشات شهر يونيو 2025.

زيادة معاشات شهر يونيو 2025

صرحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات خلال الساعات الأخيرة الماضية عن زيادة معاشات شهر يونيو 2025 حيث سيتم صرف معاشات شهر يونيو في موعدها المحدد وذلك يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025 وذلك لمدة 5 أيام متتالية ويتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاش شهر يونيو من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي أو من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة شوارع الجمهورية.

موعد صرف الزيادة السنوية للمعاشات

يترقب الكثير من أصحاب المعاشات موعد صرف الزيادة السنوية للمعاشات وذلك خلال شهر يوليو 2025 مع بداية السنة المالية الجديدة وذلك وفقًا لما تم الاعلان عنه من قبل الحكومة المصرية خلال الأيام الأخيرة الماضية وذلك تطبيقًا لقانون التأمينات الاجتماعية بزيادة المعاشات سنويًا بقيمة 15% وذلك نظرُا للحالة الاجتماعية للمواطنين وغلاء الأسعار خلال الفترة الاخيرة الماضية ويمكن الاستعلام عن معاشات شهر يونيو الكترونيًا بالرقم القومي من خلال موقع الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات.