متى ينزل الدعم السكني؟ .. احتمالية تأجيل صرف دفعة شهر مايو للمستفيدين لهذا السبب!

يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الاخيرة الماضية حول متى ينزل الدعم السكني؟ حيث توفر المملكة العربية السعودية رواتب الدعم السكني للكثير من المواطنين في المملكة والغير قادرين على امتلاك سكن مناسب وذلك وفق شروط محددة وذلك نظرًا للتطور الاقتصادي الهائل الذي تشهده المملكة العربية السعودية خلال السنوات الاخيرة الماضية وخلال السطور التالية نكشف عن متى ينزل الدعم السكني؟

متى ينزل الدعم السكني؟

كشفت مؤسسة سكن في المملكة العربية السعودي عن موعد نزول الدعم السكني حيث وفقًا لالية صرف الدعم السكني فيتم صرفه يوم 24 من كل شهر ميلادي وسوف يتم صرف الدعم السكني لهذا الشهر يوم السبت الموافق 24 مايو 25 ما لم توافق مع عطلة رسمية فسيتم تأجيله يوم واحد ، وتسعر المملكة العربية السعودية توفير الدعم لكافة المواطنين بشكل يضمن تحقيق الحياة الاجتماعية العادلة ويمكن الاستعلام عن الدعم السكني عن طريق الخطوات التالية.

اولًا قم بالدخول عبر منصة سكني الالكترونية. ثم قم بتسجيل الدخول. ثم قم بالضغط على أيقونة “الاستحقاق السكني”. تظهر حالة الصرف وجميع المعلومات المسجلة.

شروط الحصول على الدعم السكني

بعد التعرف على موعد صرف الدعم السكني وذلك يوم 24 مايو الجاري يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن شروط الحصول على الدعم السكني وهي كالتالي.