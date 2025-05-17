الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيا بالرقم القومى فقط

مازالت عمليات البحث في حالة ارتفاع حول الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، كونها من أبرز البرامج التي تُساهم في تلبية احتياجات المواطنين المستفيدين من هذا البرنامج، ناهيك عن أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت في صرف رواتب الشهر الجديد منذ الخميس الماضي، لكن بعض المستفيدين لم يتحصلوا على معاشاتهم حتى الآن، مما يرغبون في الاستعلام عنها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

لكي تتمكن من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، فعليك اتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

يمكنك زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي في البداية.

مع إمكانية النقر على زر “الاستعلام عن المعاشات.

مع تدوين معلومات الشخص المستفيد في الخانات المتخصصة لذلك.

النقر على زر “بحث”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بقيمة معاش تكافل وكرامة.

ما هي شروط التقديم في معاش تكافل وكرامة؟

وأقرت وزارة التضامن الاجتماعي، مجموعة من الشروط المعنية بطلب الاشتراك في معاش تكافل وكرامة، بناءً على ما يلي:-

لابد من إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي سارية وصالحة.

كما يجب تقديم أصل البحث الاجتماعي مختوم.

تقديم شهادات الميلاد الخاصة بكافة الأبناء وكذلك خطابات مدرسية تؤكد قيدهم بالمدارس.

تقديم خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية من أجل مراجعة كافة الطلبات المقدمة وقبول ما هو منطبق عليه ضوابط معاش تكافل وكرامة.

متى يتم صرف معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ميلادي، فيما يتم إيداع المستحقات المالية في كافة الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين.