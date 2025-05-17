الناقلة لمباريات دوري روشن السعودي .. تردد قناة SSC السعودية الرياضية الجديد 2025

قناة SSC الرياضية السعودية تعتبر من أهم وأبرز الشبكات المتخصصة في نقل جميع الأحداث الرياضية المهمة في المملكة السعودية وخارجها، بالإضافة إلى أنها معروفة بتغطيتها الكاملة لبطولات مهمة مثل دوري روشن السعودي وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي لذلك ازدادت عمليات البحث عن التردد الجديد للقناة للاستمتاع بمشاهدة المباريات السعودية الحصرية بأعلى جودة من حيث الصوت والصورة.

تردد قناة SSC السعودية الرياضية

تردد قناة SSC السعودية الرياضية على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

قناة SSC السعودية على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12380.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة SSC السعودية على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12418.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة SSC السعودية على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة SSC السعودية على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: