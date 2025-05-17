متاح تثبيتها الآن .. تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد على نايل وعرب سات 2025

ازدادت عمليات البحث في الفترات الأخيرة عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية على مختلف الأقمار الصناعية للاستمتاع بمشاهدة مباريات نصف النهائي في بطولة كأس الخليج العربي، وذلك لأن القناة تحرص على تقديم البطولات المحلية والعالمية وكل ما هو جديد في عالم الرياضة بأعلى جودة من حيث الصوت والصورة وبشكل مجاني تمامًا بدون الحاجة لدفع أي اشتراك.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تردد قناة أبو ظبي الجديد على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

قناة أبو ظبي على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12091.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة أبو ظبي على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11804.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

مزايا قناة أبو ظبي الرياضية

تتميز قناة أبو ظبي الرياضية بمجموعة من المميزات المختلفة التي لا حصر لها والتي تتمثل في الآتي: