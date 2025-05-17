مباراة الزمالك بجودة عالية.. تردد قناة أون سبورت  On Time Sportالجديد على الأقمار الصناعية

تنطلق مباراة الزمالك بعد دقائق قليلة من الأن، وذلك أمام بتروجيت في دوري نايل، نظير أن شريحة كبيرة من عشاق الساحرة المستديرة، ينتظرون هذه المباراة ويرغبون في مشاهدتها لحظة بلحظة، لتقوم قناة أون تايم سبورت بنقل المباراة، ويمكنك تنزيل ترددها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد أون تايم سبورت الأولى

قم بتنزيل تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي، بناءً على المعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة النايل سات.

ترددها يكون 10853.

بينما معدل الترميز للقناة 27500.

استقطابها فهو أفقي.

معامل تصحيح “5/6”.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

كما يمكنك معرفة التردد الأخر لقناة أون تايم سبورت الثاني على القمر الصناعي، بناءً على المعلومات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها يكون 10853.

بينما معدل الترميز للقناة 27500.

استقطابها أفقي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة ” 5/6″.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

ويسهل قيامك بالتعرف على التردد الثالث لقناة أون تايم سبورت، بناءً على البيانات المتمثلة في التالي:-

قمر صناعي ثالث النايل سات.

تردد القناة فهو 12303.

فيما أن معدل الترميز للقناة 27500.

استقطابها أفقي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

خطوات تثبيت قناة أون تايم سبورت

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتثبيت قناة أون تايم سبورت، بناءً على ما يلي:-