مفاجأة أوبو الجديدة.. هاتف A97 5G بإمكانيات جبارة ينافس أقوى الهواتف في الفئة المتوسطة

يشهد سوق الهواتف منافسة قوية بين الشركات، لكن أوبو أثبتت قدرتها على لفت الأنظار بإصدار هاتف Oppo A97 5G الذي جمع بين الأداء العالي والتصميم الجذاب، يأتي الهاتف ليستهدف فئة المستخدمين الباحثين عن تجربة قوية دون دفع مبالغ باهظة، حيث يوفر مزيجًا متكاملًا من السرعة، البطارية القوية، وجودة العرض، مما يجعله من أفضل الخيارات حاليًا لمن يريد هاتفًا مميزًا بسعر مناسب.

مواصفات هاتف Oppo A97 5G:

شاشة كبيرة 6.6 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 90 هرتز معالج MediaTek Dimensity 810 يقدم أداء سلس في المهام اليومية ذاكرة RAM ضخمة 12 جيجابايت سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 + 2 ميجابكسل كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير شحن سريع بقدرة 33 واط نظام تشغيل Android 12 بواجهة أوبو ColorOS دعم شبكات الجيل الخامس

مميزات هاتف أوبو A97 5G:

أداء رائع في المهام المتعددة شاشة واضحة وسلسة في التصفح والمشاهدة بطارية تتحمل الاستخدام المكثف سرعة شحن ممتازة تصميم أنيق وخفيف يدعم شبكات 5G صوت ستيريو نقي واجهة مستخدم سلسة مستشعر بصمة سريع دعم منفذ السماعات 3.5 ملم

العيوب التي يجب الانتباه لها:

لا يدعم تصوير الفيديو بدقة 4K لا يحتوي على مستشعر جيروسكوب غياب دعم NFC لا يدعم الراديو FM

إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين المواصفات العالية والسعر المناسب، فإن Oppo A97 5G سيكون خيارًا مثاليًا، يجمع الهاتف بين قوة الأداء والشكل العصري، مما يجعله منافسًا قويًا في فئته، ورغم بعض العيوب البسيطة، إلا أن المميزات تتفوق بوضوح، ما يضعه في مقدمة اختيارات المستخدمين.