جدول مباريات الدوري المصري اليوم بتاريخ 17 مايو 2025 .. عبر القنوات الناقلة

تستكمل اليوم السبت 17 مايو منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية من حسم الدوري المصري الممتاز بإقامة ثلاثة مباريات تجمع بين الأهلي مع البنك، وبتروجيت مع بيراميدز، وأخيرًا المصري البورسعيدي مع سيراميكا كيلوباترا، حيث تبدأ المباريات بالنادي الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي ويأمل المارد الأحمر إلى مواصلة تحقيق الانتصارات للمحافظة على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز.

مباريات الدوري المصري اليوم

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز ضمن منافسات الجولة السابعة اليوم السبت 17 مايو كما يلي:

مباراة الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي، حيث تنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة 8:00 مساًء اليوم السبت عبر قناة on sport 1 HD.

مباراة بيراميدز أمام نظيره بتروجيت، اليوم السبت 17 مايو ، وتنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة 8:00 مساًء عبر قناة on sport 2 HD.

مباراة المصري أمام نظيره سيراميكا كيلوباترا اليوم السبت 17 مايو، وتنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة 8:00 مساًء.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي بتوقيت القاهرة والقنوات الناقلة في الدوري المصري

يواجه النادي الأهلي اليوم نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة قبل الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، وتنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة 8:00 مساًء بتوقيت القاهرة والسعودية والكويت وقطر، ويتم عرض المباراة عبر قناة أون تايم سبورت، وأعلنت القناة عن معلق لقاء اليوم في المباراة وهو المعلق الرياضي محمد عفيفي.