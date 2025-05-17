بمواصفات قوية وتصميم أنيق… هاتف أوبو A97 5G يسيطر على الفئة المتوسطة ويتفوق على جميع الهواتف المنافسة

يواصل هاتف Oppo A97 5G جذب الأنظار بعد إصداره ضمن الفئة المتوسطة، حيث نجحت شركة أوبو في تقديم تجربة مميزة تجمع بين الأداء القوي، التصميم العصري، والسعر المعقول، الهاتف مناسب للاستخدامات اليومية والألعاب، كما أنه مزود بتقنيات حديثة تلائم تطلعات الشباب، من أبرزها دعمه لشبكات الجيل الخامس وشاشته الكبيرة التي تمنح المستخدم تجربة مشاهدة رائعة، يُعد هذا الهاتف خيارًا جيدًا لمن يبحث عن توازن بين الإمكانيات والسعر في السوق المصري.

مواصفات هاتف Oppo A97 5G:

شاشة 6.6 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 1080 × 2408 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز معالج MediaTek Dimensity 810 بتقنية تصنيع 6 نانومتر ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت ذاكرة داخلية 256 جيجابايت كاميرا خلفية مزدوجة: 48 ميجابكسل رئيسية + 2 ميجابكسل للعزل كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 33 واط نظام تشغيل أندرويد 12 بواجهة ColorOS 12 مستشعر بصمة في زر الباور دعم لشبكات الجيل الخامس 5G

مميزات هاتف Oppo A97 5G:

أداء ممتاز بفضل المعالج وRAM الكبير شاشة كبيرة ومريحة للعين بطارية تدوم طويلًا دعم تقنية الشحن السريع تصميم أنيق وخفيف الوزن صوت نقي بفضل السماعات الاستيريو كاميرا خلفية تقدم صور واضحة واجهة سهلة وسلسة يدعم منفذ 3.5 ملم مستشعر بصمة سريع الاستجابة

عيوب هاتف Oppo A97 5G:

لا يدعم تصوير 4K لا يحتوي على مستشعر جيروسكوب لا يدعم راديو FM لا يدعم تقنية NFC

هاتف Oppo A97 5G هو واحد من الخيارات القوية في فئته السعرية، فهو يقدم إمكانيات ممتازة من حيث الأداء والبطارية والشاشة، كما أنه مناسب لمحبي الألعاب وتصفح الإنترنت بسرعات عالية، ورغم وجود بعض العيوب مثل عدم دعم تصوير 4K، إلا أن المميزات تجعله صفقة رابحة لمن يبحث عن موبايل عملي ومتوازن بسعر متوسط.