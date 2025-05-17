طريقة عمل كفتة البرغل في البيت بخطوات بسيطة واقتصادية تضمن لك طعم رائع ونظافة وتوفير في كل وجبة

تُعد كفتة البرغل من الأطباق الشرقية الشهيرة التي تمتاز بمذاقها المميز وسهولة تحضيرها، فهي لا تحتاج إلى مكونات معقدة، كما أنها موفرة واقتصادية مقارنة بالكفتة التقليدية المصنوعة من اللحم فقط، يمكن إعدادها في المنزل لضمان النظافة وجودة المكونات، كما أنها خيار مثالي للأسر التي تبحث عن طعام صحي ومغذٍ يناسب جميع أفراد العائلة، سواء على مائدة الغداء أو في وجبة عشاء خفيفة ومشبعة.

المكونات المطلوبة

نصف كيلو لحم مفروم (قليل الدهن)

كوب برغل ناعم منقوع لمدة 20 دقيقة

بصلة كبيرة مبشورة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بهارات لحمة

نصف ملعقة صغيرة قرفة

رشة جوزة الطيب (اختيارية)

ملعقة بقدونس مفروم (اختيارية)

طريقة التحضير

صفي البرغل جيدًا من الماء بعد نقعه. اخلطي اللحم مع البرغل والبصل والتوابل جيدًا. اعجني الخليط لمدة 10 دقائق حتى يتجانس. غطي العجين واتركيه يبرد في الثلاجة لمدة نصف ساعة. شكّلي الكفتة حسب الرغبة. اقليها في مقلاة بزيت خفيف أو اخبزيها في الفرن حتى تنضج.

أفكار للتقديم

تُقدّم مع الأرز أو الخبز والسلطات.

يمكن حشوها في خبز بلدي مع شرائح الطماطم والخس.

كفتة البرغل خيار صحي واقتصادي يجمع بين الطعم الشهي والفائدة الغذائية، تحضيرها في المنزل يمنحكِ فرصة التحكم في مكوناتها، وضمان نظافتها، وتقديم طبق لذيذ بمذاق يشبه أكلات المطاعم، بل ويتفوق عليها، كما أنها مناسبة للحفاظ على ميزانية الطعام، خاصة في الأوقات التي تزداد فيها أسعار اللحوم، جربيها اليوم واستمتعي بطبق عربي أصيل يُرضي جميع الأذواق.