لولو اتسرقت يا حرام..تردد قناة وناسة للأطفال 2025 على نايل سات وعرب سات

استطاعت قناة وناسة كيدز جذب عدد كبير من المتابعين لأغانيها بفضل محتواها الممتع الذي يجذب الصغار حيث تقدم قناة وناسة كيدز مجموعة من الأغاني والأناشيد التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال ومن أهم تلك الأغاني هي أغنية لولو شرطية وأغنية لولو ضربت ميدو وأغنية لولو عم بضيع وأغنية لولو في الروضة وغير ذلك لذا تعتبر قناة وناسة من القنوات المميزة التي تزايد أعداد الباحثين عنها من قبل الأسر العربية.

تردد قناة وناسة للأطفال 2025

تتميز قناة وناسة كيدز بالأغاني الترفيهية مما يجعلها محببة عند الكثير من الأطفال ويزيد من تعلقهم بالقناة الفضائية ومنذ انطلاقتها نجحت قناة وناسة كيدز في جذب جمهور واسع بفضل جودة الصوت والصورة ومحتواها وسهولة متابعتها على الريسفير الذي يستقبل القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمشاهدة القناة يجب تنزيل التردد الخاص بها.

تردد قناة وناسة على نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

القناة: مجانية وغير مشفرة

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

القناة: مجانية

طريقة تثبيت قناة وناسة على الريسيفر