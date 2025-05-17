جربي تعملي الكريب في البيت بسهولة وبمكونات بسيطة وهتحسي إنه أحلى من بتاع المحلات والمطاعم كمان

الكريب من الأكلات السريعة واللذيذة اللي كلنا بنحبها، وبيتميز إنه ينفع حادق أو حلو، يعني وجبة متكاملة تناسب أي وقت في اليوم، بدل ما تشتريه جاهز بأسعار غالية، جربي تعمليه في البيت بمكونات متوفرة وطريقة سهلة جدًا، وهتحصلي على نتيجة مبهرة من أول تجربة.

مكونات عجينة الكريب الأساسية

كوب دقيق أبيض منخول

كوب ونصف حليب

بيضة واحدة

رشة ملح

ملعقة صغيرة زيت نباتي

نصف ملعقة صغيرة فانيليا (لو الكريب حلو)

طريقة التحضير خطوة بخطوة

في الخلاط، ضيفي الحليب والبيضة ورشة الملح (والفانيليا لو هتعملي كريب حلو). شغلي الخلاط وابدئي تضيفي الدقيق تدريجيًا لحد ما تحصلي على خليط سائل ومتماسك. سيبي العجينة ترتاح 10 دقايق. سخني طاسة تيفال وادهنيها مسحة بسيطة زيت. صبي مغرفة صغيرة من الخليط ووزعيها كويس بشكل دائري. بعد دقيقة اقليبيها على الناحية التانية وسيبيها تتحمر.

حشوات متنوعة حسب رغبتك

للكريب الحادق: صدور دجاج متبلة، لانشون، جبن، سجق، أو بطاطس مهروسة بالجبنة.

صدور دجاج متبلة، لانشون، جبن، سجق، أو بطاطس مهروسة بالجبنة. للكريب الحلو: شوكولاتة قابلة للدهن، موز، زبدة فول سوداني، عسل، مكسرات، أو مربى.

أسرار نجاح الكريب زي المحترفين

لازم العجينة تكون سائلة لكن مش خفيفة أوي.

الطاسة لازم تكون سخنة قبل ما تبدأي.

ما تدهنيش زيت كتير علشان ما يلزقش.

الكمية في الطاسة لازم تكون خفيفة علشان الكريب يطلع رقيق.

لو جربتي الوصفة دي خطوة بخطوة، هتعملي الكريب في البيت بنجاح من أول مرة، طعمه هيكون أروع من الجاهز، وهتبهري عيلتك بطبق مميز من إيدك.