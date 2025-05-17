القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام البنك الأهلي والتشكيل المتوقع في الدوري المصري الممتاز

مباراة الأهلي المصري ضد نظيره فريق البنك الأهلي من المباريات المرتقبة الحماسية حيث سوف يسعى فريق الأهلي المصري إلى اقتناص الفوز والحصول على ثلاثة نقاط غالية في الدوري المصري الممتاز من أجل الحصول على الدوري هذا الموسم ولكن البنك الأهلي يبحث عن تعزيز موقفه والترتيب النهائي في الدوري المصري لذا يريد عشاق ومشجعي نادي الأهلي التعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي.

موعد مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي

مجرد ساعات قليلة تفصلنا على موعد مباراة الأهلي ضد البنك الاهلي في الدوري المصري الممتاز حيث تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم السبت 17 مايو 2025 في منافسات الجولة السابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز المعروف بأسم دوري نايل كما سوف تنطلق المباراة الهامة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام البنك الأهلي

تعتبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام البنك الأهلي هي قناة ON Time Sports 1 HD، حيث تعتبر الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري ويقوم بالتعليق على اللقاء المعلق محمد عفيفي مع استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة حيث النادي الأهلي يدخل المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب ومعه 52 نقطة بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز ويأمل في تعزيز صدارته والاقتراب من حسم اللقب.

التشكيلة المتوقعة للنادي الأهلي