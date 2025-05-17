القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس وتشكيل الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي من البطولات التي يتابعها اليوم العديد من عشاق كرة القدم حيث يتقابل فريق مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم على تحديد الفائز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ويرغب فريق مانشستر سيتي المحترف فيه النجم عمر مرموش التصالح من جمهوره الذي يرغب تحقيق الفوز بتلك اللقاء المنتظر بين الفريقين لذا سوف نقوم بتحديد موعد المباراة لمشاهدتها على قنوات بي إن سبورت beIN Sports.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

اليوم مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس على كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كما يسعى كريستال بالاس تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز على مانشستر سيتي وتحقيق البطولة لأول مرة موعد المباراة المنتظرة سوف تقام اليوم السبت 17 مايو 2025 في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 7:30 مساءً بتوقيت الكويت والامارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: قناة beIN Sports 1 HD أما في المملكة المتحدة: BBC One وITV1 لمتابعة المباراة الهامة لابد من ضبط القنوات والاشتراك فيها.

التشكيلة المتوقعة لفريق مانشستر سيتي

أما عن التشكيلة المتوقعة لفريق مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: جفارديول و دياز و أكانجي و لويس

الوسط: رودري و دي بروين و برناردو سيلفا

الهجوم: دوكو و هالاند و عمر مرموش

التشكيلة المتوقعة لكريستال بالاس