🔥💥 أخيرًا وبشكل رسمي.. طريقة أسطورية للحصول على كوينز إي فوتبول PES 2025 من الموقع الرسمي شحن لا محدود وفتح بكجات “Epic” و”Show Time” الخارقة رونالدينيو 108

طريقة الحصول على كوينز إي فوتبول eFootball PES 2025 في مفاجأة طال انتظارها من عشاق لعبة إي فوتبول PES 2025، كشفت شركة كونامي عن حملات جديدة تمنح اللاعبين كوينز مجانية، لتعيد بذلك الأمل والحماس إلى قلوب المستخدمين بعد فترة طويلة من الغياب شبه الكامل للمكافآت والهدايا، هذه الكوينز تعد المفتاح الأساسي لفتح البكجات القوية، مثل باقات “Epic” و”Show Time”، التي تدعم ميزة “Double Booster” وتمنح اللاعبين أداءً استثنائيا داخل أرضية الملعب، في هذا المقال، نستعرض معك بالتفصيل وبأسلوب مبسط كيفية شحن كوينز إي فوتبول PES 2025 من الموقع الرسمي، بالإضافة إلى أهم الحملات الجديدة والمميزات التي جاءت مع آخر تحديث، تابع القراءة لتتعرف على كل ما تحتاج إليه لبناء فريق أحلامك دون إنفاق ولا مليم.

طرق شحن كوينز إي فوتبول PES 2025

يوم الخميس قبل الماضي، أصدرت كونامي التحديث المرتقب v4.4.0، والذي جاء محملًا بالعديد من المفاجآت، أبرزها إمكانية الحصول على كوينز مجانًا بعدة طرق متنوعة، وفيما يلي أهم الطرق المتاحة حاليًا:

حملة الدخول اليومي، ضمن نظام المكافآت الأسبوعية الثابتة، يحصل المستخدم على 50 كوينز مجانية بمجرد تسجيل الدخول اليومي إلى اللعبة، دون الحاجة لخوض أي مباراة سواء أوفلاين أو أونلاين، وإذا التزم اللاعب بتسجيل الدخول يوميًا طوال الشهر، يمكنه جمع ما يصل إلى 200 كوينز بسهولة تامة، الوضع التنافسي، من خلال الأحداث التنافسية التي تطلق بشكل دوري، تتيح اللعبة فعاليتين جديدتين كل شهر، تحتوي كل فعالية على مكافأة تصل إلى 50 كوينز، بشرط الفوز في مباريات الأونلاين أمام لاعبين حقيقيين من مختلف أنحاء العالم، إذا كنت من أصحاب الأداء القوي، يمكنك ربح ما يقارب 400 كوينز شهريًا عبر هذه الفعاليات.

اي فوتبول بيس تحتفل بالجديد

حملة الاحتفال بـ 850 مليون تحميل، احتفالًا بتجاوز عدد تحميلات اللعبة حاجز 850 مليون مرة عالميًا، أطلقت كونامي حملة كبرى تتيح فتح عدد هائل من الفتحات العشوائية التي تحتوي على كوينز تتراوح من 5 كوينز إلى 850 كوينز في كل فتحة، ومع كثرة المحاولات، يمكن للاعب تجميع أكثر من 4000 كوينز خلال فترة الحملة، وهي فرصة نادرة لبناء فريق قوي دون الحاجة للدفع.

خطوات تحديث اللعبة للحصول على الكوينز

لكي تستفيد من هذه العروض والمكافآت، يجب التأكد من أنك تستخدم آخر إصدار من اللعبة، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

افتح الإنترنت على هاتفك المحمول، ثم قم بتشغيل لعبة إي فوتبول بيس 2025،

ستظهر لك رسالة تطلب منك تحديث اللعبة — اضغط على زر “تحديث”،

سيتم تحويلك تلقائيًا إلى متجر التطبيقات الرسمي على جهازك (Google Play أو App Store)،

بعد اكتمال عملية التحديث، افتح اللعبة من جديد وابدأ في تنفيذ الطرق التي تم ذكرها سابقًا للحصول على الكوينز.

لقد عادت أجواء المتعة والإثارة إلى عالم إي فوتبول PES 2025، وأصبح بإمكان الجميع الآن شحن كوينز وفتح البكجات الأسطورية دون الحاجة لدفع أي أموال، استفد من الحملات الثلاثة التي أطلقتها كونامي مؤخرًا، وابدأ في تعزيز فريقك وتحقيق الانتصارات، لا تفوت هذه الفرصة الذهبية.