بيراميدز هيولع الدنيا .. القنوات الناقلة لـ مباراة بتروجيت وبيراميدز والتشكيل المتوقع اليوم

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره بتروجيت في إطار منافسات الجولة من مرحلة الحسم ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/2025، حيث يترقب محبي كرة القدم وخاصًة عشاق النادي الأهلي موعد هذه المباراة، حيث أنه في حالة تعثر السماوي بالتعادل أو الخسارة حيث يحسم الدوري رسميًا للمارد الأحمر، أما في حالة الفوز تتبقى الجولة الأخيرة لحسم بطولة دوري نايل، حيث يتطلع فريق بيراميدز إلى الفوز وتحقيق الثلاث نقاط من أجل مواصلة الضغط على المارد الأحمر ومواصلة اللحاق بالصدارة وانتزاعها من جديد من أجل تحقيق حلم التتويج بالدوري المصري الممتاز.

مباراة بتروجيت وبيراميدز

من المقرر أن يكون موعد مباراة بتروجيت أمام نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز اليوم السبت 17 مايو في تمام الساعة 8:00 مساًء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتقام المباراة على أرض ملعب بتروسبورت، ويمكنك مشاهدة المباراة مباشر اليوم عبر شبكة قناة أون سبورت وخاصًة على قناة on sport 2 HD.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة بتروجيت في مباراة اليوم السبت 17 مايو

جاء تشكيل فريق بيراميدز أمام نظيره بتروجيت في مباراة اليوم من نخبة مميزة من اللاعبين وهم: