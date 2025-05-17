اليوم مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي وبيراميدز في مواجهة بتروجيت لحسم الدوري 2025

تنطلق بعد قليل مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي ومباراة بيراميدز أمام فريق بتروجيت، في المواجهة القبل الأخيرة التي قد تحسم الفائز ببطولة الدوري المصري الممتاز، حيث أن الفارق بين الأهلي وبيراميدز نقطتين ولم يتبقي بعد هذه المواجهة سوي مباراة وحيدة، حال خسارة بيراميدز اليوم وفوز الأهلي يتوج الأهلي رسمياً ببطولة الدوري المصري الممتاز قبل أن تقام الجولة الأخيرة، لهذا تعد هذه المباراة واحدة من المباريات التي يتابعها الملايين خاصة من مشجعي الأهلي المصري.

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

تقام مباراة الأهلي أمام فريق البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت الموافق 17 مايو 2025، يبحث المارد الأحمر عن الثلاث نقاط من أجل تعزيز الفرص والاستمرار في صدارة جدول الدوري المصري الممتاز، حيث لم يتبقي سوي جولة واحدة بعد هذه المباراة حال الوصول إلى هذه المباراة سيكون الأمر سهل، نظراً لتعود لاعبي المارد الأحمر على اللعب تحت ضغط، وهو عكس فريق بيراميدز الذي أوشك على الخروج من المنافسة.

موعد مباراة بيراميدز أمام بتروجيت

تنطلق مباراة بيراميدز أمام فريق بتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وهو نفس موعد مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي، حيث يسعي الفريق السماوي إلى تحقيق الفوز من أجل عدم فقدان فرص المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز، خاصة وان حال الخسارة أو التعادل ينتهي امل فريق بيراميدز من المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي وبيراميدز وبتروجيت

تنطلق مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي على ملعب الكلية الحربية ويتم إذاعة المباراة على قناة أون تايم سبورت 1 في الوقت الذي تقام فيه مباراة بيراميدز أمام بتروجيت والمقرر إذاعتها على قناة أون تايم سبورت 2.