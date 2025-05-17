جهز نفسك وشجع من دلوقتي .. مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا عبر القنوات الناقلة

ازدادت التساؤلات من محبي كرة القدم عن موعد مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا ، حيث يستضيف فريق المصري نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من مجموعة التتويج بالدوري المصري، حيث يحتل فريق المصري قبل المباراة المركز الخامس برصيد نقطة عن البنك الأهلي صاحب المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز السادس، وعلى الجانب الآخر يحتل سيراميكا كيلوباترا المركز السادس في الدوري المصري برصيد 31 نقطة.

مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا

مباراة المصري أمام نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم السبت 17 مايو ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة 8:00 مساًء وتقام المباراة على أرض استاد السويس الجديد، وذلك بعدما تلقى سيراميكا هزيمة من النادي الأهلي بدون رد في إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية بالدوري الممتاز واحتل المصري الترتيب الخامس برصيد 36 نقطة، وحصل سيراميكا كليوباترا في المركز السادس على رصيد 31 نقطة.

تشكيل فريق المصري أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة اليوم السبت 17 مايو

استقر التونسي أنيس بوجلبان على ملامح تشكيل فريقه الذي يخوض مواجهة الليلة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز كما يلي: