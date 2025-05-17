اذاعــــة المؤسس عثمان الحلقة 192 الموسم السادس في هذا الموعد Kurulus Osman .. احـــداث اثر تورغـوت

تفاجأ جمهور المؤسس عثمان الحلقة 192 الموسم السادس بعدم عرض الحلقة في موعدها الأسبوعي المعتاد، ما أثار الكثير من التساؤلات. وجاء سبب تأجيل الحلقة بسبب البرامج الخاصة بالمناسبات الوطنية في تركيا، حيث قامت قناة ATV بتعديل جدولها لبث احتفالات وعروض خاصة مما أدى إلى تأخير عرض الحلقة الجديدة من الموسم السادس. في هذا المقال، نوضح الموعد الجديد المنتظر لعرض الحلقة 192، وأهم القنوات الناقلة لها، بالإضافة إلى تفاصيل الترددات وتوقعات أحداث الحلقة.

المؤسس عثمان الحلقة 192 الموسم السادس

من المتوقع أن يتم عرض الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء 22 مايو 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، على قناة ATV التركية. وستكمل الحلقة الأحداث المثيرة بعد تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في الحلقات السابقة.

الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان

القناة الرسمية في تركيا:

قناة ATV التركية (البث الأصلي باللغة التركية)

القنوات الناقلة للمشاهدين العرب:

قناة الفجر الجزائرية (مدبلجة أو مترجمة)

قناة اليرموك الأردنية (أحيانًا)

منصات يوتيوب التي تنشر الحلقة مترجمة بعد عرضها بيوم أو يومين

ترددات القنوات الناقلة

تردد قناة ATV التركية على نايل سات:

التردد: 10796

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات:

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أحداث متوقعة في الحلقة 192

بحسب الإعلان التشويقي، سيشهد الجزء القادم من مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 مترجمة تصاعد الصراع بين عثمان والخصوم، كما تظهر خيانة داخلية تهدد مصير القبيلة. ووفقًا للتسريبات، من المحتمل عودة شخصية قديمة تقلب موازين الأحداث. كما يتضح أن عثمان يجهز خطة جريئة لحماية دولته ومبادئه.

رغم أن تأجيل االمؤسس عثمان الحلقة 192 الموسم السادس سبب بعض الإحباط للمشاهدين، إلا أن الترقب بات أكبر من أي وقت مضى. ومع اقتراب موعد العرض الجديد في 22 مايو، تزداد الحماسة لمتابعة أحداث الحلقة الأقوى من الموسم السادس. لا تنسَ ضبط تردد قناتك المفضلة لمتابعة الحلقة بدون انقطاع.