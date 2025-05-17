“بعد التحديث”.. خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1446 وشروط الاستحقاق بالتفصيل

في ظل التوسع في تقديم الخدمات الرقمية داخل المملكة العربية السعودية، أصبح من الضروري تمكين المواطنين من الوصول السهل والسريع إلى المعلومات الخاصة ببرامج الدعم الحكومي، ومن أبرز هذه الخدمات، الضمان الاجتماعي المطور، الذي أُنشئ لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين جودة حياتهم، ولذلك، أصبحت خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1446 هـ أكثر مرونة وسرعة بعد التحديثات التقنية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد ساهمت هذه التحديثات في تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأهلية والمبالغ المستحقة دون الحاجة إلى زيارة المكاتب أو الانتظار الطويل.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور إلكترونيًا

يمكنك الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور وحالة طلبك أو الأهلية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. الانتقال إلى قسم “برامج الدعم” من الصفحة الرئيسية. اختيار “الضمان الاجتماعي المطور” من ضمن الخيارات المتاحة. الضغط على خيار “تفاصيل الأهلية” لمراجعة حالة الطلب والمبلغ المستحق.

هذه الخطوات تمكنك من معرفة نتائج طلبك بدقة وفي ثوان، دون الحاجة للتواصل الهاتفي أو الحضور الشخصي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1446

حددت الوزارة عددًا من المعايير الواجب استيفاؤها لضمان الحصول على الدعم والتي تتمثل في:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة داخل المملكة.

ألا يتجاوز دخل الأسرة أو الفرد الحد المالي المانع المحدد من الوزارة.

ألا يكون من نزلاء السجون أو دور الإيواء الحكومية.

الالتزام بالخطة التأهيلية التي توفّرها الوزارة للمؤهلين.

تحديث البيانات الشخصية كل 3 أشهر على الأقل.

كيفية تقديم اعتراض في حال رفض الطلب

إذا تم رفض طلبك أو ظهرت معلومات غير دقيقة، يمكنك تقديم اعتراض إلكتروني عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية. اختيار خدمة “الاعتراضات” من القائمة. تعبئة النموذج المطلوب وإرفاق المستندات الداعمة. انتظار الرد الرسمي خلال 15 يومًا كحد أقصى.

مع التحديثات التقنية الحديثة، أصبحت خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1446 هـ أسرع وأكثر شفافية، مما يمكن المستحقين من متابعة طلباتهم وتحقيق استفادتهم بشكل مباشر، تأكد دائمًا من دقة بياناتك ومتابعة حالة أهليتك بانتظام لتجنب أي تأخير في صرف المستحقات.