رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة الجديد 2025 والشروط المطلوبة

العمالة الغير منتظمة تعد واحدة من ابرز برامج الدعم التي تقدم من قبل وزارة القوي العاملة للفئات الأكثر احتياجا والأقل دخلا، حيث يهدف هذا الدعم علي تقديم كافة الاحتياجات للفئات الأكثر احتياجا والأقل دخلا علي تلبية مطالبهم في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلي أنها تعمل علي رفع مستوي المعيشة، عبر السطور التالية سنوضح لكم كافة التفاصيل في السطور الآتية.

شروط الحصول علي منحة العمالة الغير منتظمة 2025

من اجل التقديم علي منحة العمالة الغير منتظمة ينبغي ان تتوافر بالمتقدمين عدة شروط حيث جاءت علي النحو التالي:

أن لا يكون لدي المتقدم سجل تجاري.

كما ينبغي علي المتقدم عدم الاستفادة او يكون مقيدا علي برامج الدعم الاجتماعي الأخري والتي يتم تقديمها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

يشترط علي المتقدم لا يقل سنه عن 18 سنه، لا يتجاوز عمر 60 عاما.

أن يكون مهنته علي بطاقة الرقم القومي وتتمثل هذه المهن في عمال بناء، المزارعين، الحرفيين، الصيادين.

يشترط أن يكون مصري الجنسية، مقيم بها إقامة دائمة.

آلية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2025

حيث تتضمن خطوات التسجيل علي منحة البطالة الغير منتظمة عدة خطوات والتي تتمثل في: