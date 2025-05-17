رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة الجديد 2025 والشروط المطلوبة

العمالة الغير منتظمة تعد واحدة من ابرز برامج الدعم التي تقدم من قبل وزارة القوي العاملة للفئات الأكثر احتياجا والأقل دخلا، حيث يهدف هذا الدعم علي تقديم كافة الاحتياجات للفئات الأكثر احتياجا والأقل دخلا علي تلبية مطالبهم في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلي أنها تعمل علي رفع مستوي المعيشة، عبر السطور التالية سنوضح لكم كافة التفاصيل في السطور الآتية.
شروط الحصول علي منحة العمالة الغير منتظمة 2025
من اجل التقديم علي منحة العمالة الغير منتظمة ينبغي ان تتوافر بالمتقدمين عدة شروط حيث جاءت علي النحو التالي:
- أن لا يكون لدي المتقدم سجل تجاري.
- كما ينبغي علي المتقدم عدم الاستفادة او يكون مقيدا علي برامج الدعم الاجتماعي الأخري والتي يتم تقديمها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.
- يشترط علي المتقدم لا يقل سنه عن 18 سنه، لا يتجاوز عمر 60 عاما.
- أن يكون مهنته علي بطاقة الرقم القومي وتتمثل هذه المهن في عمال بناء، المزارعين، الحرفيين، الصيادين.
- يشترط أن يكون مصري الجنسية، مقيم بها إقامة دائمة.
آلية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2025
حيث تتضمن خطوات التسجيل علي منحة البطالة الغير منتظمة عدة خطوات والتي تتمثل في:
- الخطوة الأولي: ينبغي الدخول علي موقع الإلكتروني الخاص بوزارة القوي العاملة.
- الخطوة الثانية: ثم اضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية، يتطلب تحديد الخدمة من خلال النقر علي خانة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة.
- الخطوة الثالثة: يتطلب إدخال جميع البيانات الشخصية، ثم ارفق كافة الوثائق والأوراق.
- الخطوة الرابعة: انقر علي زر تقديم الطلب.
- في النهاية: يتم مراجعه جميع البيانات والمستندات من قبل الجهة المختصة بذلك، سيتم مراسلتك علي الفور بقبول الطلب او رفض الطلب.