مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي .. الموعد الرسمي والقنوات الناقلة والتشكيل .. شجع فريقك

تصدرت عمليات البحث عن موعد مباراة الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي، حيث يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة حادة أمام البنك الأهلي للحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي داخل القلعة الحمراء في إطار مباريات الجولة السابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2025، حيث يرغب المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي في الفوز على فريق البنك الأهلي من أجل التمسك بحظوظ التتويج ببطولة الدوري المصري في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز.

الأهلي ضد البنك الأهلي

تقام مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز اليوم السبت الموافق 17 مايو في تمام الساعة 8:00 مساًء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على أرض ستاد القاهرة الدولي، وذلك بعدما احتل النادي الأهلي المركز الأول في صدارة مجموعة التتويج لبطولة الدوري المصري برصيد 52 نقطة، بينما البنك الأهلي حصل على المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

تشكيل النادي الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي في مباراة اليوم السبت 17 مايو

تشكيل فريق النادي الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام فريق البنك الأهلي يضم نخبة من اللاعبين المميزين وهم كالآتي: