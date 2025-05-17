بدون تأجيل .. قيامة عثمان 192 موعد العرض الرسمي والقنوات الناقلة 2025

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان واحد من أكثر الأعمال التركية المفضلة لدى آلاف المشاهدين لذلك يبحث عنها عدد كبير من المتابعين في هذا الوقت، وهذا لأن أحداث المسلسل تدور عن أهم التفاصيل التاريخية والمعارك والحروب التي قد خاضها المؤسس عثمان ابن أرطغرل، لذلك دعونا في هذا التقرير نتعرف على أحداث حلقة قيامة عثمان 192 تابعونا.
قيامة عثمان 192
تحمل لنا الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان الكثير من الأحداث المثيرة ومن بينها الصراعات الداخلية، والحروب السياسية، ومواجهة الكثير من التحديات مع الأعداء التي يسب وقف تأسيس عثمان للدولة والعمل أيضا على توحيد القبائل، كما تظهر في حلقة 192 الشخصيات القيادية وإلقاء الضوء على تفاعل المؤسس عثمان مع زوجته والتعاون بين القبائل من خلال تنظيم عسكري.
موعد عرض مسلسل المؤسس قيامة عثمان 192
تم تأجيل عرض الحلقة من مسلسل المؤسس عثمان وذلك بسبب تعارض الموعد مع بص مباراة نهائي كأس تركيا، مما أدي إلى تخصيص وقت عرض الحلقة في الأسبوع التالي مما جعل المسلسل المؤسس عثمان واحدة من أكثر المسلسلات المنتظرة في وقتنا الحالي.
- والجدير بالذكر يعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 النسخة المترجمة إلى اللغة العربية وتكون متاحة على القنوات الناقلة وفق المواعيد التالية:
- بتوقيت مصر يتم عرض المسلسل في تمام الساعة 8 مساء.
- كما يعرض بتوقيت المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 9 مساء.
- بتوقيت الإمارات في تمام الساعة 10 مساء.