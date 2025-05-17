ساعة جامدة جدًا .. huawei watch 5 الجديدة من هواوي بمواصفات ومزايا وسعر رائع!

كشفت شركة هواوي عن huawei watch 5 وذلك خلال الساعات الأخيرة الماضية حيث تتميز الساعة بمستشعرات قوية تراقب حالة الصحة وقد تم الإعلان عن huawei watch 5 خلال الحدث الذي أقامته الشركة في العاصمة الألمانية برلين خلال الساعات الأخيرة الماضية تجميع ساعة هواوي الجديدة الكثير من المزايا وتجمع بين خواص الابتكار الصحي مع التصميم العصري وخلال السطور التالية نكشف المزيد من خواص huawei watch 5.

huawei watch 5

يبحث الكثير من المهتمين بالاجهزة الالكترونية الحديثة عن huawei watch 5 والتي أعلنت هنا شركة هواوي خلال الاسعات الأخيرة الماضية حيث تتميز الساعة بشاشة عالية الدقة وتتوفر ساعة هواوي بحجمين 46 مم و 42 مم كما تتميز الساعة بهيكل مصنوع من التيتانيوم النقي وكشفت شركة هواوي أن تصميم الساعة مستوحى من خط كارمان في الفضاء وهو ما يمنحها تصميم فريد وأنيق وتتميز الساعة بحافة عالية النحافة مما يمنحها تصميم عصري مميز كما تحتوي huawei watch 5 على مستشعر يتيح للمستخدم اجراء تخطيط كهربائي للقلب وقياس نسبة الاكسيجين في الدم خلال ثواني وتقدم الساعة تحليل صحي دقيق وشامل.

سعر huawei watch 5 في مصر

بعد التعرف على الكثير من خواص ومزايا ساعة هواوي الجديدة يبحث الكثير من المهتمين بالساعات الالكترونية عن سعر huawei watch 5 حيث لم يتم الإعلان رسميًا عن سعرها ومن المتوقع أن يتم توفير الساعة الجديدة هواوي خلال الأيام القادمة من خلال الموزعين المعتمدين في مصر وذلك خلال الشهر القادم