ما حقيقة إلغاء رسوم المرافقين التي أصبحت عبئ على الأسر المقيمة؟ .. الجوازات تٌجيب

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول رسوم المرافقين حيث انتشرت الكثير من الاخبار حول موقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول إلغاء رسوم المرافقين حيث تمثل الرسوم الكثير من الاعباء المالية على الأسر المقيمة في المملكة العربية السعودية وتؤثر على قرار الاقامة والاستقرار للكثير من الأسر والمواطنين العاملين في المملكة ، وخلال السطور التالية نكشف عن حقيقة إلغاء رسوم المرافقين.

رسوم المرافقين

كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الاخيرة الماضية عن رسوم المرافقين لا تزال قائمة حتى الآن ولم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن حول الغاء رسوم المرافقين أو تعديلها كما شددت على جميع المقيمين عدم الانسياق وراء الشائعات والرجوع للقنوات الرسمية للتحقق من المعلومات المؤكدة ، ويعمل الكثير من المواطنين المصريين في المملكة العربية السعودية على مدار السنوات الماضية حيث تشكل الكثير من الاعباء على المقيمين واسرهم نظرًا لارتفاع قيمتها خلال السنوات الاخيرة الماضية.

قيمة رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية

تبلغ رسوم المرافقين قيمة 400 ريال شهريًا عل كل فرد مرافق حيث تشمل هذه الرسوم الزوجة والابناء أو أي تابع مسجل على اقامة المقيم ويتم دفع رسوم المرافقين عند اصدار او تجديد الاقامة وذلك من خلال البنوك الرسمية أو عبر التطبيقات البنكية ومن الجدير بالكر أن هناك الكثير من الفئات المستثناه من دفع رسوم المرافقين ومنها زوجة المواطن غير السعودية أبناء المواطنات السعوديات العاملة المنزلية والطلاب الحاصلين على منح دراسية و بعض المتعاقدين المؤسسات الحكومية.