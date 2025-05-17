“لولو بتدور على مامتها”.. تردد قناة وناسة للأطفال 2025 wanasah kids على نايل سات وخلي اولادك يسمعوا الاغاني طول اليوم

تُعد تردد قناة وناسة للأطفال 2025 من القنوات المميزة التي استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة بارزة في قلوب الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء، وذلك بفضل ما تقدمه من محتوى تربوي وترفيهي مميز يخلو من الإعلانات المزعجة أو المشاهد غير اللائقة، تقدم القناة مزيجًا متوازنًا من الأغاني التعليمية، والبرامج الترفيهية، والمحتوى الكرتوني المحبب للأطفال، مما يجعلها وجهة آمنة ومفيدة للأطفال من مختلف الأعمار.

تردد قناة وناسة للأطفال 2025

فيما يلي الترددات المحدثة لاستقبال قناة وناسة للأطفال على الأقمار الصناعية المختلفة:

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD / HD حسب نوع جهاز الاستقبال

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الجودة: عالية الوضوح (HD)

أبرز برامج قناة وناسة للأطفال 2025

تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من البرامج التي تركز على القيم التربوية والتعليمية، وتتناول موضوعات تساهم في تطوير مهارات الطفل وتعزيز سلوكياته الإيجابية. ومن أبرز ما تعرضه القناة:

برنامج نجم وناسة: أحد أشهر البرامج الغنائية التي تعرض مواهب الأطفال في الغناء، ويشجعهم على إبراز مواهبهم الفنية بطريقة ممتعة وآمنة.

برامج تعليمية ترفيهية: تتناول تعليم الحروف الأبجدية والأرقام، بأسلوب مشوق وتفاعلي يساعد الأطفال على التعلم السريع.

قصص تربوية مصورة: تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية من خلال شخصيات كرتونية محببة.

أغاني الأطفال: تقدم القناة مجموعة كبيرة من الأغاني التثقيفية التي تتناول موضوعات مثل النظافة، الاحترام، التعاون، والطعام الصحي.

مميزات قناة وناسة للأطفال

من أهم الأسباب التي تدفع الآباء إلى اختيار قناة وناسة لأطفالهم: