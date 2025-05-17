شركة هواوي تفجر مفاجأة قوية للمستخدمين .. أجهزة حديثة بأسعار خرافية 2025

أعلنت شركة هواوي خلال الساعات الأخيرة الماضية عن مجموعة من الأجهزة الحديثة التي أصدرتها الشركة خلال العام الحالي وذلك خلال حدثها في برلين وقد عقدت شركة هواوي مؤتمر ضخم في العاصمة الألمانية برلين للكشف الاجهزة الذكية الجديدة وذلك في إطار خطة الشركة الجديدة بدمج الابتكار التقنية مع العناصر الجمالية في الاجهزة ، ويترقب الكثير من المهتمين بالتكنولوجيا والاصدارات الجديدة موعد نزول الاجهزة الجديدة في الأسواق وخلال السطور التالية نكشف عن الأجهزة التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر هواوي يوم أمس.

أجهزة هواوي الحديثة

كشفت شركة هواوي خلال الساعات الأخيرة الماضية عن إصدار ساعة هواوي الجديد هواوي واتش حيث تعتمد الساعة عل تقنيات وأنظمة حديث تعتمد على نظام الاستشعار كما تعتمد على إجراء الكثير من القياسات بطريقة صحيحة تعتمد على خاصية اللمس وتتوفر الساعة بعدة ألوان مميزة منها الذهبي والبنفسجي والرمادي وتتميز ساعة هواوي الجديدة بتصميم رفيع وخفيف وتدعم الساعة الكثير من الأنشطة الرياضية المتقدمة ومنها الجري في التضاريس والغوص كما تم تصميم وضع خاص لرياضة الجولف.

اسعار اجهزة هواوي الجديدة

بعد التعرف على أحدث اجهزة هواوي الجديدة يبحث الكثير عن الاسعار التي تم الإعلان عنها حيث تم الإعلان لأول مرة عن سماعة الاذن المفتوحة من هواوي والتي تدعم التقنيات المتقدمة لعزل الضوضاء اثناء المكالمات وتتميز السماعة بتصميم يشبه شكل قطرة الماء ومن الجدير بالذكر أن جميع الاجهزة المعلن عنها ستكون متاحة في مصر في الأيام القادمة عبر الموزعين المعتمدين بالأسعار الرسمية للشركة التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.