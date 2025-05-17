سافر وقضي العيد في المصيف .. موعد اجازة عيد الاضحى ومدة الإجازة للموظفين الحكوميين 2025

تزامنا مع اقتراب عيد الاضحى المبارك ينتظر الكثير من المسلمين في جميع الدول العربية موعد الإجازة هذا العام في مصر من أجل قضاء وقت من الراحة وإقامة العادات والتقاليد المشهورة والسفر إلى وجهات محلية في تلك العيد وزيارة الأهل والأقارب وذلك لما يحمله من أجواء روحانية وطقوس دينية واجتماعية تجمع بين أفراد العائلة.

موعد اجازة عيد الاضحى

وفقا للحسابات الفلكية تم الإعلان عن موعد عيد الاضحي المبارك هذا العام وهذا الموعد هو

من المتوقع أن توافق وقفة عرفات يوم الخميس الموافق 5 من يونيو لهذا العام وتعتبر بداية إجازة عيد الأضحى المبارك لكافة العاملين في القطاع العام والخاص.

تستمر إجازة عيد الأضحى المبارك حتى يوم الاثنين الموافق 9 من يونيو هذا العام وفقا للحسابات الفلكية.

قد تختلف المواعيد الرسمية لعيد الاضحى المبارك على حسب الرؤية الشرعية للهلال التي تعلن عنها الجهات المختصة في كل دولة قبل بداية شهر ذي الحجة.

الإجازات الرسمية في مصر

تم الكشف عن عدد الإجازات الرسمية المتبقية في مصر في هذا العام الحالي وهذه الإجازات هي