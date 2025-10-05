بنك الخرطوم السوداني ..  فتح حساب بنكك 2025 الآن بدون شروط وبشرط واحد فقط لهؤلاء!

يعتبر تطبيق بنكك من بنك الخرطوم من أفضل التطبيقات التي تقدم للعملاء من أجل توفير الوقت والجهد عليهم عند الرغبة في فتح حساب جديد مع متطلبات بسيطة يلزم توافرها في المتقدم لفتح الحساب وإمكانية الوصول إلى حساباتهم المصرفية وحسابات ارقام الهواتف الذكية، كما يمكن استخدام تلك التطبيق في المدفوعات الإلكترونية التي تتم عبر الهاتف.

فتح حساب بنكك 2025

يمكن فتح حساب بنكك بكل سهولة بالرقم القومي بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

تحميل تطبيق بنكك اخر نسخة من خلال زيارة جوجل ستور.

فتح تطبيق بنكك ثم النقر على كلمة التسجيل الآن من خلال شاشة تسجيل الدخول.

ملء استمارة البيانات بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها.

الاشتراك وفتح الحساب باستخدام رقم الحساب أو الرقم القومي.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد الإطلاع عليها

النقر على كلمة إرسال وسوف يتم إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رقم الحساب والرقم السري

يمكن بعدها تسجيل الدخول عبر التطبيق عن طريق إدخال رقم الهاتف وكلمة المرور.

شروط فتح حساب بنكك

لفتح حساب بنكك في بنك الخرطوم بشكل إلكتروني فيلزم توافر الشروط الآتية