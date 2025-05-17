صرف مرتبات مايو 2025 في هذا الموعد.. الكل يستعد الان

يترقب العديد من المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي حول معرفة صرف رواتب شهر مايو 2025، حيث يعد هذا الموضوع من اكثر الاهتمامات والتي من خلالها يتمكن الشخص من تلبيه كافة احتياجاته تزامننا مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، حددت وزارة المالية بموعد صرف رواتب شهر مايو 2025 والتي من المقرر بان يتم صرفها يوم 22 مايو الموافق الخميس القادم، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم أماكن صرف الرواتب إليكم التفاصيل.

موعد صرف مرتبات مايو 2025

كشفت وزارة المالية علي موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بداية من 22 مايو بدلا من يوم 24 وهو يوم المعتاد بصرف المرتبات حيث يستمر الصرف ولمدة خمسه أيام متتالية طبقا لجدول الزمني من اجل تفادي أي ازدحام وعدم التكدس علي أماكن الصرف مراعاة المواطنين وضمان سهولة الإجراءات

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2025

من اجل تسهيل عمليات صرف رواتب العاملين تم تحديد أماكن بصرف رواتبهم تسهيلا عليهم عمليات الصرف بكل سلاسة والتي جاءت علي النحو التالي:

يتم صرف رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي من جميع فروع البنوك الحكومية علي مستوي الجمهورية.

كما يتم الصرف من جميع منافذ البريد المصري.

بالإضافة إلي ماكينات ATM.

موعد صرف زيادة علي مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي 2025

من المؤكد بان يتم صرف زيادات علي أجور العاملين بالقطاع الحكومي بدا من يوليو القادم 2025 حيث جاءت هذه الزيادات وفقا للحزمة الاجتماعية، تهدف هذه الخطوة لتحسين الأوضاع المعيشية المتزايدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، أيضا تشمل هذه الحزمة الاجتماعية أصحاب المعاشات بزيادة 15%” حيث يتم الاستفادة من هذه القرارات نحو 13 مليون مواطن.