“هتتعرض خلال ايام”.. موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 وتردد القنوات الناقلة للمسلسل على نايل سات

يتزايد اهتمام المتابعين حول موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192، أحد أبرز المسلسلات التاريخية التركية التي حصدت جماهيرية واسعة في الوطن العربي والعالم، وذلك لما يتميز به من إنتاج ضخم وأداء درامي متميز، إلى جانب تناوله لحقبة تأسيس الدولة العثمانية بطرح مشوق يمزج بين الدراما والحقائق التاريخية، وفي بيان رسمي أصدرته شركة Bozdağ Film المنتجة للعمل، تم الإعلان عن تأجيل عرض الحلقة 192 من الموسم السادس.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192

وتم تحديد موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 ليكون في يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025 عبر شاشة قناة ATV التركية، وقد أوضحت الشركة أن سبب التأجيل يعود إلى استكمال المؤثرات البصرية لبعض المشاهد القتالية الهامة، التي تتطلب معالجة دقيقة نظرًا لدورها المحوري في تصاعد أحداث المسلسل:

الأربعاء 21 مايو 2025

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا والسعودية

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر

بعد العرض على القناة التركية، ستكون الحلقة متوفرة مترجمة للعربية على عدة منصات، من أبرزها:

قناة اليرموك الأردنية (تعرض الحلقة مساء الخميس)

قناة الفجر الجزائرية

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 192

القناة اللغة القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ ATV التركية تركية تركسات 11628 أفقي 27500 5/ 6 الفجر الجزائرية مترجمة نايل سات 11034 أفقي 27500 – اليرموك الأردنية مترجمة نايل سات 11678 عمودي 27500 – احداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 أظهر الإعلان الترويجي للحلقة 192 العديد من المفاجآت والتحولات الحاسمة في مسار القصة، أبرزها:

خيانة داخل قبيلة الكاي تُهدد ثقة عثمان في أقرب حلفائه.

تخطيط عثمان لمعركة استراتيجية للسيطرة على قلعة ذات أهمية جغرافية.

ظهور شخصيات جديدة يُتوقع أن تُغير موازين القوى.

توتر متصاعد داخل مجلس القبيلة نتيجة الشكوك والخيانة.

وتُسلط الحلقة الضوء على الصراع الذي يخوضه عثمان بن أرطغرل، الذي يقف على مفترق طرق بين مواجهة التهديدات الخارجية ومجابهة الخيانة الداخلية، ضمن رحلته لتأسيس دولة قوية وموحدة.

مسلسل قيامة عثمان 192

استنادًا إلى آراء وتحليلات المتابعين عبر مواقع التواصل، من المتوقع أن تشهد الحلقة: