لو عايز تبني يبقى ده وقته”.. سعر طن الحديد اليوم حديد عز الدخيلة وكل أسعار مواد البناء المختلفة هذا الأسبوع

التعرف على سعر طن الحديد اليوم حديد عز يهم كافة الشباب والمقبلين على الزواج وأيضًا العاملين في قطاع المعمار، وحسب ما تم الإعلان عنه من قبل المصنع فأن هناك حالة من الاستقرار في الأسعار لكافة مواد البناء من الحديد والاسمنت بعد فترة من التقلبات مرة بها السوق المصري الفترة الأخيرة، مع وجود تغيرات طفيفة ما بين الشركات.

سعر طن الحديد اليوم حديد عز

يشهد سوق مواد البناء في مصر حالة من الهدوء والاستقرار الكبير في الأسعار اليوم السبت الموافق 17 مايو 2025، حيث لم يتم تسجيل أي زيادة في الأسعار المعلن عنها منذ الأسبوع الماضي.

سجل سعر طن حديد عز نحو 39550 جنيهًا وهو السعر الأعلى ما بين الشركات تسليم أرض المصنع.

اسعار الحديد اليوم في السوق المصري

تختلف أسعار الحديد قليلاً ما بين شركة والثانية، لكن بصورة عامة هناك حالة من الاستقرار تسيطر حاليًا على السوق وجاءت الأسعار المعلن عنها كالآتي:

سعر طن حديد عز اليوم سجل 39550 جنيه مصري.

سعر طن الحديد الاستثماري بلغ 37514 جنيه مصري.

سجل سعر الطن من حديد بشاي نحو 38500 جنيهًا.

سعر طن حديد المصريين سجل اليوم السبت نحو 38 ألف جنيه.

سجل طن حديد المراكبي اليوم 37500 جنيه مصري.

أقل أسعار الحديد المعلنة هو حديد العشري وسجل 36200 جنيه مصري.

أسعار الاسمنت في مصر اليوم

أيضًا تواصل اسعار الاسمنت في مصر حالة من الاستقرار بالسوق المحلية وذلك خلال التعاملات الخاصة باليوم السبت الموافق 17 مايو 2025، ولم يتم تسجيل مستويات متغيرة فقد بلغ طن اسمنت السويدي نحو 3650 جنيه للطن وهو أعلى أسعار الاسمنت، واستقر اسمنت الرمادي عند 3500 جنيه مصري، أما اسمنت حلوان استقر عند 3470 واسمنت الفهد سجل 3350 جنيهًا.