ثبتها حالًا وفرح أطفالك .. تردد قناة وناسة للاطفال 2025 متاحة على جميع الأقمار الصناعية

تعتبر قناة وناسة من أشهر وأفضل قنوات الأطفال التي يفضلها الكثير من الآباء والأمهات خاصة الذين لديهم أطفال، وذلك بفضل المحتوى الهادف المتنوع بين الأفلام الكرتونية والبرامج التعليمية التي تقوم بتقديمها على مدار الساعة دون توقف أو انقطاع أو تشويش ويمكن مشاهدتها من جميع أنحاء العالم وخاصة من جميع دول الوطن العربي.

تردد قناة وناسة للاطفال 2025

يمكن ضبط قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة لمشاهدة المحتوى الذي تقوم بعرضه على مدار اليوم، وذلك عن طريق إدخال التردد التالي:

تردد القناة 11470.

معامل الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز هو 27500.

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة وناسة على عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات من أجل استمتاع الطفل بالمحتوى المتنوع المميز وذلك عن طريق التردد التالي:

تردد القناة 11270.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب أفقي.

جودة القناة sd.

مميزات قناة وناسة للأطفال

هناك العديد من المميزات التي تتميز بها قناة وناسة التي تخص الأطفال، ومن أشهر هذه المميزات ما يلي: