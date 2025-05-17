ألحق يا عريس هات شبكتك في الرخص .. أخر تحديث لأسعار الذهب عيار 21 اليوم

تشهد أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 17 من مايو في بداية التعاملات اليومية في حالة البيع الشراء استقرار في سعرها منذ آخر انخفاض سجله لجميع الأعيرة وذلك وفقا لاخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات اليوم.

الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب اليوم السبت الموافق 17 من مايو في بداية التعاملات اليومية في مصر لجميع الأعيرة وخاصة عيار 21 نحو الآتي

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت في مصر نحو 5177 جنيه.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحن 4530 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 3882 جنيه.

سجل سعر أوقية الذهب عالميا اليوم السبت الموافق 17 من مايو نحو 3190 دولار.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سجلت أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت الموافق 17 من مايو في بداية التعاملات اليومية عيار 24 نحو الآتي