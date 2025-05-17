تحديث لحظة بلحظة .. سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 بتاريخ 17 مايو 2025

استقر سعر الذهب اليوم السبت الموافق 17 مايو 2025 في منتصف تعاملات الصاغة، حيث حافظ عيار 21 الآن على آخر زيادة سجلها أمس بقيمة 20 جنيه، حيث انخفضت أسعار الذهب عالميًا بأكثر من 2٪، حيث صعد عيار الذهب 21 الأكثر تداولًا بعد ارتفاعه أمس بقيمة 20 جنيه

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025

شهد سعر الذهب اليوم عيار 21 استقرار ملحوظ على عكس الأيام الماضية حيث جاءت أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر تحديث رسمي للأسعار المعلنة كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم حوالي 5712.14 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم نحو 5236 جنيه.

بينما وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم وهو الأكثر تداولًا حوالي 4530 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت نحو 3882.86 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم حوالي 3010 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم حوالي 2583 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17 مايو حوالي 36240 جنيه.

سعر أونصة الذهب في الشراء 177.717 جنيه، بينما سعرها في البيع 177.657 جنيه.

سعر الذهب عالميًا اليوم السبت 17 مايو

على الصعيد العالمي انخفض سعر الذهب اليوم بحوالي 1.6٪ لكي يسجل سعر الذهب عالميًا 3188.25 دولار للأوقية وسجل اليوم السبت انخفاض بسيط بنسبة 4.1٪ حتى الآن، وسجلت أسعار الذهب عالميًا أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ ستة أشهر، وعلى الرغم من التراجع الأخير في أسعار الذهب العالمية يرى المحللون أن العوامل الأساسية الداعمة للذهب لا تزال قائمة.