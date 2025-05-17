طريقة تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2025 .. ثبتها حالًا

يتساءل العديد من الأفراد عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات وعرب سات، حيث تعد هذه القناة من بين القنوات التي حققت جماهيرية كبيرة، نظرا لاهتمامها الخاص بعرض محتوى متنوع حول العالم البري وعالم الحيوان وكل ما يخص الطبيعة الجذابة والافلام الوثائقية التي تتعلق باعتداءات الحيوانات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

يمكن ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة المحتوى المتنوع الخاص بها والمنفرد حول العالم وذلك من خلال إدخال التردد التالي

تردد القناة: 12467.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:2/3.

تردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك القمر الصناعي عرب سات

يمكن ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك المشهورة على القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة عالم الطبيعة والعالم البري وذلك من خلال هذا التردد

تردد القناة 11804.

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

لضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال بكل سهولة للاستمتاع بمشاهدة محتواها الخاص بها فيمكن اتباع الخطوات التالية: