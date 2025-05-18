لبيك اللهم لبيك”.. موعد اجازة عيد الاضحى في مصر للموظفين وتوقيت الإجازة في السعودية وخاصة في العاصمة المقدسة

موعد اجازة عيد الاضحى هو أكثر ما تبحث عنه الأسر المصرية والعربية في الوقت الحالي، فهي فرصة من أجل التجمعات العائلية والعمل على تبادل الزيارات أو حتى السفر وقضاء وقت ممتع في المصيف نظرًا لقدوم العيد في فترة الإجازة من الاختبارات وارتفاع درجات الحرارة الملحوظ، لذلك سوف نتعرف على موعد العيد وفترة الإجازة.

موعد اجازة عيد الاضحى

حسب ما أشارت إليه الحسابات الفلكية الأولية وبيانات معاهد الفلك فأن وقفة عرفات يتوقع لها يوم الخميس الموافق الخامس من شهر يونيو المقبل، وبالتالي أول أيام العيد هو الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، لكن ينبغي الانتظار حتى يتم الإعلان من قبل الجهات الشرعية المختصة بمشاهدة الهلال والإعلان عن موعد بدء شهر ذي الحجة.

فترة إجازة عيد الأضحى في مصر

يتوقع أن يصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا ببدء إجازة عيد الأضحى بدءًا من الخميس الموافق 5 يونيو على أن تستمر لمدة خمسة ايام حتى نهاية الاثنين الموافق 9 يونيو 2025، أي أن الإجازة طويلة وهي فرصة مثالية من أجل الراحة وقضاء وقت ممتع ومميز وسط أفراد الأسرة.

اجازة عيد الأضحى في السعودية

يتوقع أيضًا أن تمنح الحكومة بالمملكة العربية السعودية إجازة لمدة خمسة أيام متتالية لكافة العاملين بالقطاع العام والخاص، وتمتد من يوم الخميس الموافق 5 يونيو حتى الاثنين 9 يونيو، لكن قد تختلف الإجازة من مؤسسة للثانية لكنها عادة لا تقل عن أربعة أيام.

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى